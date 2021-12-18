Глава МИД Беларуси подтвердил готовность разместить ядерное оружие в ответ на угрозы НАТО

Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic.
"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - цитирует Макея госагентство БелТА в субботу.
Глава белорусского МИД, в частности, отметил наращивание сил НАТО в Украине.
"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", - заявил министр.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в начале декабря, что заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия можно расценивать как предостережение Западу.
"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал он 1 декабря на "правительственном часе" в Совете Федерации. По его словам, в частности, когда в Германии формировалась новая коалиция, со стороны некоторых лиц звучали требования вывода ядерного оружия с территории Германии, а генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о возможности передвижения ядерного оружия на восток. "Что еще надо объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода безрассудство все-таки остановилось? Я думаю, Александр Григорьевич Лукашенко реагировал именно на эти заходы", - сказал Лавров.
Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве услышали и приняли к сведению сигнал от Лукашенко относительно возможного размещения российского ядерного оружия на территории Республики. "Мы услышали сигнал президента Лукашенко. Мы приняли его к сведению. Мы крайне ответственно относимся к собственным обязательствам по всем договорам, стороной которых является РФ. Точно также поступает и Белоруссия, в этом у нас нет никаких сомнений. Но в какой-то момент западные коллеги должны все же остановиться и задуматься над тем, что они творят", - сказал 1 декабря замминистра, отвечая на вопрос "Интерфакса".
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