Жителям Пекина советуют не покидать город в китайский новый год для предотвращения случаев COVID-19 в преддверии Олимпиады

Власти Пекина в субботу заявили, что рекомендуют жителям не выезжать за пределы города во время праздников по случаю китайского нового года в рамках усилий по предотвращению вспышки коронавируса COVID-19 на зимних Олимпийских играх, сообщают западные СМИ.
По их данным, как говорится в заявлении пекинских властей, они "стремятся обеспечить нулевой уровень местной заболеваемости, успешное проведение зимних Олимпийских игр и зимних Паралимпийских игр, а также радостные, мирные и спокойные выходные для населения".
В документе отмечается, что помимо этого Пекин призовет жителей провести онлайн некоторые праздничные встречи.
По китайскому календарю Новый год наступит 1 февраля 2022 года. Официальные праздники и выходные в стране - с 31 января по 6 февраля 2022 года. Однако фактически многие компании и учреждения отдыхают в эти праздники на несколько дней дольше. Таким образом, начало Олимпиады 4 февраля 2022 года приходится как раз на разгар новогодних выходных.
Как сообщает пресса, в китайской государственной железнодорожной компании заявили, что ожидают "довольно большого" по сравнению с 2021 годом увеличения числа пассажиров поездов в течение 40-дневного сезона праздников в связи с новогодними праздниками по лунному календарю. Это, по данным компании, усложнит работу по предотвращению распространения COVID-19.
Несмотря на то, что жители Китая официально отдыхают всего несколько дней, период "новогодней миграции" китайцев по стране длится 40 дней - он наступает за 15 дней до новогодней ночи и завершается через 25 дней после нее.
Как отмечается, до пандемии сезон длинных праздников часто описывали как самую крупную ежегодную миграцию в мире, поскольку в родные города возвращались сотни миллионов китайских рабочих мигрантов.
Представитель Национальной комиссии здравоохранения Лян Ваньнянь заявил, что местные органы власти должны уравновешивать потребность людей в воссоединении со своими семьями с контролем распространения коронавируса. При этом он отметил, что в Пекине и в районах с более высоким риском заражения вирусом необходимо ввести более строгие правила.
СМИ отмечают, что в Китае по сравнению с другими странами мира выявляют небольшое число случаев коронавируса. Так, ежесуточные случаи заражения в стране составляют менее ста.
Всего в материковом Китае за время пандемии зафиксировали около 100,2 тыс. заражений коронавирусом, более 4,6 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксировали более 93,9 тыс. случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.
Финансовая помощь Еврокомиссии Армении и Азербайджану должна быть одинаковой - Алиев
Алиев: Армения в период оккупации Карабаха и Восточного Зангезура заложила около 1 млн мин
Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД ОИС по Афганистану
Премьер Азербайджана ознакомился с работами по модернизации и реконструкции Бакинского НПЗ им. Гейдара Алиева
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
Алиев: Азербайджан будет сокращать зависимость экономики от нефти и газа, но их роль будет оставаться важной в ближайшие десятилетия
В Великобритании зафиксировали уже семь смертей среди инфицированных "омикроном"
Более 30 человек погибли на Филиппинах в результате удара тайфуна
Редкий экземпляр комикса о Супермене ушел с молотка за $2,6 млн
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика успешно разместил на Бакинской фондовой бирже первый выпуск облигаций на сумму 10 миллионов манат
Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS
«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт