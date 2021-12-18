Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.023 GBR   2.2648 TRY   0.1084

Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 72.38 +1.51 Brent 75.02 +1.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.12.2021 18:58

Экс-начальник управления Минобороны РФ допускает размещение Россией ядерного оружия в Беларуси в качестве ответа

Россия может разместить ядерное оружие в Беларуси, но только в качестве ответной меры, заявил в субботу "Интерфаксу" бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Только как ответная мера, если такое оружие, ядерное прежде всего, будет размещаться на территории Украины, Прибалтики и так далее. Вот тогда возможно", - сказал Ивашов, комментируя заявление главы МИД Беларуси о готовности республики разместить ядерное оружие в ответ на угрозы со стороны НАТО.

По его словам, Россия не пойдет на размещение ядерного оружия в Беларуси первой.

"Сейчас не тот момент, чтобы размещать инициативно российское оружие" из-за сложных отношений с США и Европой, заявил Ивашов.

"Сегодня нежелательно и это, собственно говоря, не нужно", - сказал Ивашов.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Глава белорусского МИД, в частности, отметил наращивание сил НАТО в Украине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]