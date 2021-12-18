Экс-начальник управления Минобороны РФ допускает размещение Россией ядерного оружия в Беларуси в качестве ответа

Россия может разместить ядерное оружие в Беларуси, но только в качестве ответной меры, заявил в субботу "Интерфаксу" бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.
"Только как ответная мера, если такое оружие, ядерное прежде всего, будет размещаться на территории Украины, Прибалтики и так далее. Вот тогда возможно", - сказал Ивашов, комментируя заявление главы МИД Беларуси о готовности республики разместить ядерное оружие в ответ на угрозы со стороны НАТО.
По его словам, Россия не пойдет на размещение ядерного оружия в Беларуси первой.
"Сейчас не тот момент, чтобы размещать инициативно российское оружие" из-за сложных отношений с США и Европой, заявил Ивашов.
"Сегодня нежелательно и это, собственно говоря, не нужно", - сказал Ивашов.
Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Глава белорусского МИД, в частности, отметил наращивание сил НАТО в Украине.
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