Отношения России и США дно пока не пробили - Рябков

Россия, как и американская сторона, заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях, дно они пока не пробили, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В отношении того, достигли ли мы дна, я думаю, что мы дно не пробили, слава Богу, и по некоторым аспектам все-таки худо-бедно движение есть, и не все безнадежно", - сказал замминистра.
Так он ответил на вопрос о том, удалось ли спустя практически год после прихода Джо Байдена в Белый дом оттолкнуться от дна в российских отношениях, которого, по заявлениям представителей российской стороны, они достигли на закате президентства Дональда Трампа.
"Но есть такие направления, где потенциал ухудшения налицо. И этим надо заниматься, пока не произошло дальнейшего обрушения. Вот наши предложения по гарантиям безопасности - это сигнал о том, что на западном направлении в целом, с точки зрения военно-политических аспектов безопасности, много оснований для тревоги. Этим нужно заниматься", - отметил замглавы МИД РФ.
"Другое направление, где мы не видим основы для особого оптимизма, - это все, что связано с двусторонними раздражителями, с визами и т.д. Хотя здесь просто очевидный путь вперед. Он не требует даже никаких переговоров, просто нужно принять политическое решение и дальше, чтобы люди собрались и в течение нескольких дней записали на бумаге последовательность шагов с той или с другой стороны. Это в принципе очень просто. Отсутствие готовности с американской стороны делать это свидетельствует однозначно об отсутствии у них политической воли улучшать отношения", - отметил Рябков.
"Поэтому где-то слегка продвинулись и будем наращивать позитив, насколько возможно, где-то есть риски", - добавил он.
Отвечая на вопрос о том, реализуется ли заявленный им в конце прошлого года двухтрековый подход к отношениям США - тотальное сдерживание и выборочный диалог, Рябков заявил: "Двухтрековый подход я, по сути, считаю, что это единственно возможный путь с американцами в нынешних условиях. Но это мое сугубо субъективное мнение. Наша политика не несет в себе элемента воспроизведения того, что на протяжении многих десятилетий не просто практикуется, а декларируется Западом в отношении Москвы в качестве столицы СССР, потом столицы РФ".
"Я не цепляюсь за собственные слова о двухтрековом подходе. Я знаю одно - нам нужно выйти, как сейчас модно говорить у высших функционеров администрации Байдена, на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, - вот нам нужны стабильные, предсказуемые отношения с Вашингтоном. Добиваться этого можно, демонстрируя серьезность наших подходов и намерений в разных областях, но при этом не отказываясь от диалога", - подчеркнул Рябков.
"А проблема с той стороны часто бывает и, похоже, она опять сейчас возникнет на фоне наших предложений, что твердость на грани хамства местами, они демонстрировать мастаки, умельцы, а вот готовности к диалогу у них очень мало", - отметил высокопоставленный российский дипломаат.
"Поэтому как в сообщающихся сосудах - обе стороны, мы тоже будем балансировать. Называть его можно двухтрековым подходом или как угодно еще, наша внешняя политика - президентская, мы выполняем те решения, которые принимаются руководителем нашего государства", - заявил Рябков.
Полностью интервью с Сергеем Рябковым будет опубликовано в субботу на сайте www.interfax.ru.
Финансовая помощь Еврокомиссии Армении и Азербайджану должна быть одинаковой - Алиев
Алиев: Армения в период оккупации Карабаха и Восточного Зангезура заложила около 1 млн мин
Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД ОИС по Афганистану
Премьер Азербайджана ознакомился с работами по модернизации и реконструкции Бакинского НПЗ им. Гейдара Алиева
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
Алиев: Азербайджан будет сокращать зависимость экономики от нефти и газа, но их роль будет оставаться важной в ближайшие десятилетия
В Великобритании зафиксировали уже семь смертей среди инфицированных "омикроном"
Более 30 человек погибли на Филиппинах в результате удара тайфуна
Редкий экземпляр комикса о Супермене ушел с молотка за $2,6 млн
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика успешно разместил на Бакинской фондовой бирже первый выпуск облигаций на сумму 10 миллионов манат
Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS
«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт