Отношения России и США дно пока не пробили - Рябков

Россия, как и американская сторона, заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях, дно они пока не пробили, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В отношении того, достигли ли мы дна, я думаю, что мы дно не пробили, слава Богу, и по некоторым аспектам все-таки худо-бедно движение есть, и не все безнадежно", - сказал замминистра.

Так он ответил на вопрос о том, удалось ли спустя практически год после прихода Джо Байдена в Белый дом оттолкнуться от дна в российских отношениях, которого, по заявлениям представителей российской стороны, они достигли на закате президентства Дональда Трампа.

"Но есть такие направления, где потенциал ухудшения налицо. И этим надо заниматься, пока не произошло дальнейшего обрушения. Вот наши предложения по гарантиям безопасности - это сигнал о том, что на западном направлении в целом, с точки зрения военно-политических аспектов безопасности, много оснований для тревоги. Этим нужно заниматься", - отметил замглавы МИД РФ.

"Другое направление, где мы не видим основы для особого оптимизма, - это все, что связано с двусторонними раздражителями, с визами и т.д. Хотя здесь просто очевидный путь вперед. Он не требует даже никаких переговоров, просто нужно принять политическое решение и дальше, чтобы люди собрались и в течение нескольких дней записали на бумаге последовательность шагов с той или с другой стороны. Это в принципе очень просто. Отсутствие готовности с американской стороны делать это свидетельствует однозначно об отсутствии у них политической воли улучшать отношения", - отметил Рябков.

"Поэтому где-то слегка продвинулись и будем наращивать позитив, насколько возможно, где-то есть риски", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, реализуется ли заявленный им в конце прошлого года двухтрековый подход к отношениям США - тотальное сдерживание и выборочный диалог, Рябков заявил: "Двухтрековый подход я, по сути, считаю, что это единственно возможный путь с американцами в нынешних условиях. Но это мое сугубо субъективное мнение. Наша политика не несет в себе элемента воспроизведения того, что на протяжении многих десятилетий не просто практикуется, а декларируется Западом в отношении Москвы в качестве столицы СССР, потом столицы РФ".

"Я не цепляюсь за собственные слова о двухтрековом подходе. Я знаю одно - нам нужно выйти, как сейчас модно говорить у высших функционеров администрации Байдена, на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, - вот нам нужны стабильные, предсказуемые отношения с Вашингтоном. Добиваться этого можно, демонстрируя серьезность наших подходов и намерений в разных областях, но при этом не отказываясь от диалога", - подчеркнул Рябков.

"А проблема с той стороны часто бывает и, похоже, она опять сейчас возникнет на фоне наших предложений, что твердость на грани хамства местами, они демонстрировать мастаки, умельцы, а вот готовности к диалогу у них очень мало", - отметил высокопоставленный российский дипломаат.

"Поэтому как в сообщающихся сосудах - обе стороны, мы тоже будем балансировать. Называть его можно двухтрековым подходом или как угодно еще, наша внешняя политика - президентская, мы выполняем те решения, которые принимаются руководителем нашего государства", - заявил Рябков.

Полностью интервью с Сергеем Рябковым будет опубликовано в субботу на сайте www.interfax.ru.