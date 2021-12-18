Премьер Азербайджана ознакомился с работами по модернизации и реконструкции Бакинского НПЗ им. Гейдара Алиева

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомился в субботу с работами по модернизации и реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода (БНПЗ) им. Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кабмина.
Также на НПЗ состоялось совещание под председательством премьер-министра с участием председателя, членов Наблюдательного совета и президента SOCAR. На совещании в центре внимания находился вопрос выполнения работ по модернизации и реконструкции в соответствии с графиком, обсуждались проделанные и предстоящие работы, были определены задачи на будущее и даны поручения по своевременному и полному выполнению соответствующих работ.
Как сообщалось, в рамках модернизации SOCAR планирует начать производство дизельного топлива по стандартам "Евро-5" на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева в середине 2022 года, бензина в соответствии со стандартом "Евро-5" - в 2023 году. Тем самым завершится текущий этап модернизации БНПЗ. После этого завод будет производить бензины марок AI-92 и AI-95.
SOCAR рассчитывает полностью завершить работы по реконструкции и модернизации БНПЗ на рубеже 2024-2025 годов. После модернизации на заводе будет производиться 2,2 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн, дизельного топлива – 2,9 млн тонн в год вместо нынешних 1,9 млн тонн, реактивного топлива – 1 млн тонн вместо нынешних 600 тыс. тонн, нефтехимической продукции – 390 тыс. тонн вместо нынешних 112 тыс. тонн.
Стоимость проекта модернизации и реконструкции БНПЗ оценивалась в $2,2 млрд.
А.Салаева
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