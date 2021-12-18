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Это интересно 18.12.2021 19:54

Редкий экземпляр комикса о Супермене ушел с молотка за $2,6 млн

Комикс о Супермене продан на онлайн-аукционе ComicConnect.com за $2,6 млн, сообщает Associated Press.

Речь идет о комиксе 1939 года, который тогда стоил 10 центов. На обложке изображен сам супергерой, перепрыгивающий высокие здания.

Покупатель редкого издания пожелал остаться неизвестным.

Комикс был выставлен на аукцион Марком Майклсоном, который купил его еще в 1979 году и хранил в специальном сейфе.

В апреле ComicConnect сообщал, что комикс 1938 года, в котором впервые был представлен персонаж, созданный Джерри Сигелом и Джо Шустером, ушел с молотка за $3,25 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]