Более 30 человек погибли на Филиппинах в результате удара тайфуна

Мощный тайфун "Рай", обрушившийся на Филиппины, унес жизни по меньшей мере 31 человека, сообщает Associated Press. Местные власти уточняют, что данные о погибших еще будут уточняться.
В эпицентре скорость ветра достигала 195 км/ч, при порывах до 270 км/ч.
Особые опасения вызывает филиппинский остров Сиаргао, который первым принял на себя удар стихии. Власти острова говорят, что он практически полностью разрушен, нанесенный ущерб оценивается в $400 млн.
Власти островной провинции Динагат говорят, что тайфун сравнял поселения с землей. Отмечается, что известно лишь о нескольких жертвах, но экстренные службы не исключают, что погибших окажется больше, так как пока нет связи со многими населенными пунктами. Власти провинции просят срочно выделить продовольствие и медикаменты. Из-за разрушений некоторые больницы островной провинции не могут открыться и принять пострадавших.
Кроме того было нарушено пассажирского и грузовое сообщение островов с другими частями Филиппин: Динагат остается практически в полной изоляции.
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