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Происшествия 18.12.2021 20:07

Более 30 человек погибли на Филиппинах в результате удара тайфуна

Мощный тайфун "Рай", обрушившийся на Филиппины, унес жизни по меньшей мере 31 человека, сообщает Associated Press. Местные власти уточняют, что данные о погибших еще будут уточняться.

В эпицентре скорость ветра достигала 195 км/ч, при порывах до 270 км/ч.

Особые опасения вызывает филиппинский остров Сиаргао, который первым принял на себя удар стихии. Власти острова говорят, что он практически полностью разрушен, нанесенный ущерб оценивается в $400 млн.

Власти островной провинции Динагат говорят, что тайфун сравнял поселения с землей. Отмечается, что известно лишь о нескольких жертвах, но экстренные службы не исключают, что погибших окажется больше, так как пока нет связи со многими населенными пунктами. Власти провинции просят срочно выделить продовольствие и медикаменты. Из-за разрушений некоторые больницы островной провинции не могут открыться и принять пострадавших.

Кроме того было нарушено пассажирского и грузовое сообщение островов с другими частями Филиппин: Динагат остается практически в полной изоляции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]