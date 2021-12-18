Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.023 GBR   2.2648 TRY   0.1084

Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 72.38 +1.51 Brent 75.02 +1.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.12.2021 20:20

Сенат США в январе проголосует по предложению республиканцев о санкциях против "Северного потока 2"

Сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате США организации голосования по его предложениям о дополнительных санкциях против "Северного потока 2", пишет издание The Hill.

Согласно договоренностям, голосование пройдет уже в 2022 году, до 14 января. Для одобрения предложений они должны будут получить поддержку минимум 60 из 100 сенаторов. Таким образом, республиканцам, если они захотят утвердить данные меры, нужна будет поддержка не менее 10 сенаторов-демократов.

Наблюдатели отмечают, что для демократов это будет непростой выбор, так как многие из них в сенате долгое время призывали к жестким санкциям против "Северного потока 2". Однако после прихода к власти в США Джо Байдена его однопартийцам в сенате пришлось принять позицию президента, которая заключается в том, что данные ограничительные меры не должны оказывать негативного влияния на важного партнера Вашингтона - Германию. Круз, в свою очередь, в последние месяцы критикует такой подход и призывает перейти к масштабным санкциям.

Осенью Круз попытался добиться своей цели вместе с сенатором-республиканцем Джимом Ришем: они внесли поправку, предусматривающую внесение санкций против газопровода в оборонный бюджет США. В итоге эта инициатива в бюджет не попала.

Круз и Риш считают нужным вынудить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG. Кроме того, их предложение предусматривало санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.

Круз в 2021 году блокировал в сенате утверждение кандидатов госдепа на высокие должности, в частности - послов. Также он блокировал назначения Минфина США. Круз заявлял, что перестанет делать это, если сенаторы согласятся ввести санкции против "Северного потока 2".

В рамках договоренности с лидером демократического большинства Чаком Шумером, Круз согласился разблокировать голосование по нескольким десяткам послов. В обмен он получил голосование по своему проекту.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]