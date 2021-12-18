Сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате США организации голосования по его предложениям о дополнительных санкциях против "Северного потока 2", пишет издание The Hill.

Согласно договоренностям, голосование пройдет уже в 2022 году, до 14 января. Для одобрения предложений они должны будут получить поддержку минимум 60 из 100 сенаторов. Таким образом, республиканцам, если они захотят утвердить данные меры, нужна будет поддержка не менее 10 сенаторов-демократов.

Наблюдатели отмечают, что для демократов это будет непростой выбор, так как многие из них в сенате долгое время призывали к жестким санкциям против "Северного потока 2". Однако после прихода к власти в США Джо Байдена его однопартийцам в сенате пришлось принять позицию президента, которая заключается в том, что данные ограничительные меры не должны оказывать негативного влияния на важного партнера Вашингтона - Германию. Круз, в свою очередь, в последние месяцы критикует такой подход и призывает перейти к масштабным санкциям.

Осенью Круз попытался добиться своей цели вместе с сенатором-республиканцем Джимом Ришем: они внесли поправку, предусматривающую внесение санкций против газопровода в оборонный бюджет США. В итоге эта инициатива в бюджет не попала.

Круз и Риш считают нужным вынудить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG. Кроме того, их предложение предусматривало санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.

Круз в 2021 году блокировал в сенате утверждение кандидатов госдепа на высокие должности, в частности - послов. Также он блокировал назначения Минфина США. Круз заявлял, что перестанет делать это, если сенаторы согласятся ввести санкции против "Северного потока 2".

В рамках договоренности с лидером демократического большинства Чаком Шумером, Круз согласился разблокировать голосование по нескольким десяткам послов. В обмен он получил голосование по своему проекту.