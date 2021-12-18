Сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате США организации голосования по его предложениям о дополнительных санкциях против "Северного потока 2", пишет издание The Hill.
Согласно договоренностям, голосование пройдет уже в 2022 году, до 14 января. Для одобрения предложений они должны будут получить поддержку минимум 60 из 100 сенаторов. Таким образом, республиканцам, если они захотят утвердить данные меры, нужна будет поддержка не менее 10 сенаторов-демократов.
Наблюдатели отмечают, что для демократов это будет непростой выбор, так как многие из них в сенате долгое время призывали к жестким санкциям против "Северного потока 2". Однако после прихода к власти в США Джо Байдена его однопартийцам в сенате пришлось принять позицию президента, которая заключается в том, что данные ограничительные меры не должны оказывать негативного влияния на важного партнера Вашингтона - Германию. Круз, в свою очередь, в последние месяцы критикует такой подход и призывает перейти к масштабным санкциям.
Осенью Круз попытался добиться своей цели вместе с сенатором-республиканцем Джимом Ришем: они внесли поправку, предусматривающую внесение санкций против газопровода в оборонный бюджет США. В итоге эта инициатива в бюджет не попала.
Круз и Риш считают нужным вынудить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG. Кроме того, их предложение предусматривало санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.
Круз в 2021 году блокировал в сенате утверждение кандидатов госдепа на высокие должности, в частности - послов. Также он блокировал назначения Минфина США. Круз заявлял, что перестанет делать это, если сенаторы согласятся ввести санкции против "Северного потока 2".
В рамках договоренности с лидером демократического большинства Чаком Шумером, Круз согласился разблокировать голосование по нескольким десяткам послов. В обмен он получил голосование по своему проекту.
Финансовая помощь Еврокомиссии Армении и Азербайджану должна быть одинаковой - Алиев
Алиев: Армения в период оккупации Карабаха и Восточного Зангезура заложила около 1 млн мин
Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД ОИС по Афганистану
Премьер Азербайджана ознакомился с работами по модернизации и реконструкции Бакинского НПЗ им. Гейдара Алиева
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
Алиев: Азербайджан будет сокращать зависимость экономики от нефти и газа, но их роль будет оставаться важной в ближайшие десятилетия
В Великобритании зафиксировали уже семь смертей среди инфицированных "омикроном"
Более 30 человек погибли на Филиппинах в результате удара тайфуна
Редкий экземпляр комикса о Супермене ушел с молотка за $2,6 млн
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика успешно разместил на Бакинской фондовой бирже первый выпуск облигаций на сумму 10 миллионов манат
Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS
«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт