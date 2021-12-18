В Великобритании до семи увеличилось число скончавшихся вследствие заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщило в субботу Агентство безопасности здравоохранения Соединённого Королевства.
В ежедневном докладе агентства по "омикрону" отмечается, что все эти случаи смерти приходятся на Англию.
Кроме того, за истекшие сутки в стране выявили еще 10 тыс. 059 случаев инфицирования этим вариантом COVID-19. Таким образом, общее число диагностированных заражений "омикроном" достигло в стране 24 тыс. 968. Для сравнения, пять дней назад, 13 декабря, этот показатель составлял 4 тыс. 713. Тогда же премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил о первом случае летального исхода в стране после заражения "омикроном".
Также директор UKHSA Дженни Харрис заявляла, что вариант COVID-19 "омикрон", возможно, является самой масштабной угрозой для здоровья населения, возникшей с начала пандемии коронавируса.
В последние дни Великобритания также бьет рекорды по выявляемым за сутки случаям коронавируса. В субботу этот показатель составил около 90,4 тыс. Накануне суточный прирост заражений составил более 93 тыс., а днём ранее - около 88 тыс.
Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 11 млн заражений, зафиксировали более 147 тыс. случаев смерти среди инфицированных.
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