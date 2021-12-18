Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.023 GBR   2.2648 TRY   0.1084

Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 72.38 +1.51 Brent 75.02 +1.14

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 18.12.2021 20:33

В Великобритании зафиксировали уже семь смертей среди инфицированных "омикроном"

В Великобритании до семи увеличилось число скончавшихся вследствие заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщило в субботу Агентство безопасности здравоохранения Соединённого Королевства.

В ежедневном докладе агентства по "омикрону" отмечается, что все эти случаи смерти приходятся на Англию.

Кроме того, за истекшие сутки в стране выявили еще 10 тыс. 059 случаев инфицирования этим вариантом COVID-19. Таким образом, общее число диагностированных заражений "омикроном" достигло в стране 24 тыс. 968. Для сравнения, пять дней назад, 13 декабря, этот показатель составлял 4 тыс. 713. Тогда же премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил о первом случае летального исхода в стране после заражения "омикроном".

Также директор UKHSA Дженни Харрис заявляла, что вариант COVID-19 "омикрон", возможно, является самой масштабной угрозой для здоровья населения, возникшей с начала пандемии коронавируса.

В последние дни Великобритания также бьет рекорды по выявляемым за сутки случаям коронавируса. В субботу этот показатель составил около 90,4 тыс. Накануне суточный прирост заражений составил более 93 тыс., а днём ранее - около 88 тыс.

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 11 млн заражений, зафиксировали более 147 тыс. случаев смерти среди инфицированных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]