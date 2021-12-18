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СНГ 18.12.2021 20:45

Переговоры по иранскому атому можно успешно завершить в январе или в начале февраля - постпред РФ

Стороны, участвующие в переговорах по возращению Ирана и США к соблюдению соглашения по иранскому атому (СВПД) вполне могут успешно завершить работу до конца января 2022 года, либо - в начале февраля, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Иран не одинок, когда говорит, что восьмой раунд переговоров в Вене может стать заключительным. Некоторые другие участники, включая Россию, разделяют эту точку зрения. Реально успешно завершить переговоры к концу января или к началу февраля", - написал он в Twitter в субботу.

Ранее на этой неделе в Вене завершился очередной, седьмой раунд консультаций по СВПД.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]