Переговоры по иранскому атому можно успешно завершить в январе или в начале февраля - постпред РФ

Стороны, участвующие в переговорах по возращению Ирана и США к соблюдению соглашения по иранскому атому (СВПД) вполне могут успешно завершить работу до конца января 2022 года, либо - в начале февраля, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Иран не одинок, когда говорит, что восьмой раунд переговоров в Вене может стать заключительным. Некоторые другие участники, включая Россию, разделяют эту точку зрения. Реально успешно завершить переговоры к концу января или к началу февраля", - написал он в Twitter в субботу.

Ранее на этой неделе в Вене завершился очередной, седьмой раунд консультаций по СВПД.