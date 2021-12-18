Мэр Лондона Садик Хан в субботу объявил, что распространение в городе штамма COVID-19 "омикрон" следует квалифицировать как "значительное происшествие", из-за которого города сталкивается со сложностями.
"Сегодня я объявил о режиме "значительного происшествия" в ответ на быстрое распространение штамма "омикрон" в нашей столице. Эта мера поможет нам избежать перебоев в работе жизненно важных служб, а также - в вакцинации "бустерными" дозами", - написал он в Twitter.
Согласно подсчетам мэрии, в Лондоне за неделю зафиксировали уже свыше 65,5 тыс. случаев заражения "омикроном". При этом более 26 тыс. случаев выявлено за последние сутки. В результате этого, больницы, пожарная служба и другие важные службы в Лондоне стали сталкиваться с нехваткой персонала: заразившиеся коронавирусом сотрудники вынуждены оставаться на самоизоляции.
Считается, что штамм "омикрон" вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.
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