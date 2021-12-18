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Дальнее зарубежье 18.12.2021 21:25

Глава МИД Украины призывает США не координировать возможные санкции с ЕС, если они сочтут европейские меры слишком мягкими

США и Великобритания могли бы прекратить координацию с ЕС возможных санкций против России, если выяснится, что европейские меры более мягкие, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете The Washington Post.

"Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию, "действовать самостоятельно", если ЕС, имеющий более тесные связи с РФ в сфере торговли и энергетики, будет предлагать менее жесткие меры. По его мнению, Вашингтону и Лондону не следует "смягчать" санкции, стремясь пойти навстречу ЕС", - пишет издание.

Кулеба призвал Запад четко сообщить, какие именно санкции он введет в случае нападения России на Украину. "Иначе они (российские власти - ИФ) решат, что все это - лишь болтовня", - сказал он.

"Похожая ситуация возникала у меня в детстве, когда мама говорила мне: "Что-то нехорошее произойдет с тобой, если сейчас же не ляжешь спать". Я пару раз испугался, а в следующий раз спросил: "А что именно произойдет?", - рассказал собеседник газеты.

Кулеба заявил, что Киев пытается добиться от Запада готовности в случае вооруженного конфликта Москвы с Киевом отключить Россию от системы SWIFT, ввести санкции против российского госдолга, а также ввести ограничительные меры против окружения президента РФ Владимира Путина.

"Судя по проведенным мной неформальным обсуждениям, они обсуждают возможность этой радикальной опции - отключения России от SWIFT. Это было бы мощно", - сказал украинский министр.

Ранее на этой неделе лидеры стран ЕС обсудили, какие меры они будут готовы ввести в случае нападения РФ на Украину. При этом в Европе не намерены публиковать перечень мер, на которые они будут готовы пойти.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]