Глава МИД Украины призывает США не координировать возможные санкции с ЕС, если они сочтут европейские меры слишком мягкими

США и Великобритания могли бы прекратить координацию с ЕС возможных санкций против России, если выяснится, что европейские меры более мягкие, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете The Washington Post.
"Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию, "действовать самостоятельно", если ЕС, имеющий более тесные связи с РФ в сфере торговли и энергетики, будет предлагать менее жесткие меры. По его мнению, Вашингтону и Лондону не следует "смягчать" санкции, стремясь пойти навстречу ЕС", - пишет издание.
Кулеба призвал Запад четко сообщить, какие именно санкции он введет в случае нападения России на Украину. "Иначе они (российские власти - ИФ) решат, что все это - лишь болтовня", - сказал он.
"Похожая ситуация возникала у меня в детстве, когда мама говорила мне: "Что-то нехорошее произойдет с тобой, если сейчас же не ляжешь спать". Я пару раз испугался, а в следующий раз спросил: "А что именно произойдет?", - рассказал собеседник газеты.
Кулеба заявил, что Киев пытается добиться от Запада готовности в случае вооруженного конфликта Москвы с Киевом отключить Россию от системы SWIFT, ввести санкции против российского госдолга, а также ввести ограничительные меры против окружения президента РФ Владимира Путина.
"Судя по проведенным мной неформальным обсуждениям, они обсуждают возможность этой радикальной опции - отключения России от SWIFT. Это было бы мощно", - сказал украинский министр.
Ранее на этой неделе лидеры стран ЕС обсудили, какие меры они будут готовы ввести в случае нападения РФ на Украину. При этом в Европе не намерены публиковать перечень мер, на которые они будут готовы пойти.
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