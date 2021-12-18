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Регион 18.12.2021 21:07

Спецпредставителем Армении по диалогу с Турцией станет вице-спикер парламента

Спецпредставителем Армении по процессу диалога с Турцией будет назначен заместитель председателя Национального собрания РА Рубен Рубинян.

Как передают армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция и Армения назначат спецпредставителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами. По его словам, Анкара будет действовать в координации с Баку относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

Позднее Унанян подтвердил, что Ереван назначит своего спецпредставителя для ведения диалога с Турцией о нормализации отношений. Он отметил, что Армения готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предусловий, что прописано в программе правительства страны.

15 декабря Чавушоглу сообщил, что на должность спецпредставителя по нормализации отношений с Арменией будет назначен бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]