Спецпредставителем Армении по диалогу с Турцией станет вице-спикер парламента

Спецпредставителем Армении по процессу диалога с Турцией будет назначен заместитель председателя Национального собрания РА Рубен Рубинян.
Как передают армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция и Армения назначат спецпредставителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами. По его словам, Анкара будет действовать в координации с Баку относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.
Позднее Унанян подтвердил, что Ереван назначит своего спецпредставителя для ведения диалога с Турцией о нормализации отношений. Он отметил, что Армения готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предусловий, что прописано в программе правительства страны.
15 декабря Чавушоглу сообщил, что на должность спецпредставителя по нормализации отношений с Арменией будет назначен бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.
А.Салаева
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