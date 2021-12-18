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Дальнее зарубежье 18.12.2021 22:32

Грушко: предложения РФ по гарантиям безопасности нацелены на то, чтобы отойти от опасной черты в отношениях с США

Российские предложения по гарантиям безопасности нацелены на то, чтобы отойти от опасной черты в отношениях с США и перейти к диалогу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Момент истины настал, действительно мы дошли до опасной черты. И наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности", - сказал Грушко в эфире ютуб-канала "Соловьев Live".

Он подчеркнул, что Россия четко определила пути достижения этих целей.

По словам замглавы МИД РФ, предложения России были сделаны в такой прямой форме в связи с тем, что обязательства НАТО о неразмещении вооруженных сил и ядерного оружия на территории новых членов обходятся альянсом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]