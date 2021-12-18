Грушко: предложения РФ по гарантиям безопасности нацелены на то, чтобы отойти от опасной черты в отношениях с США

Российские предложения по гарантиям безопасности нацелены на то, чтобы отойти от опасной черты в отношениях с США и перейти к диалогу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Момент истины настал, действительно мы дошли до опасной черты. И наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности", - сказал Грушко в эфире ютуб-канала "Соловьев Live".

Он подчеркнул, что Россия четко определила пути достижения этих целей.

По словам замглавы МИД РФ, предложения России были сделаны в такой прямой форме в связи с тем, что обязательства НАТО о неразмещении вооруженных сил и ядерного оружия на территории новых членов обходятся альянсом.