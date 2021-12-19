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Дальнее зарубежье 19.12.2021 10:05

NYT: Пентагон занижал число погибших мирных жителей на Ближнем Востоке

Сотни и тысячи мирных жителей, в том числе множество детей, могли стать случайными жертвами авиаударов США в ходе американской кампании на Ближнем Востоке против террористической группировки "Исламское государство", сообщает The New York Times со ссылкой на секретный архив Пентагона.

По официальным данным Пентагона, 1417 мирных жителей погибли в результате авиаударов США в ходе кампании против ИГ в Ираке и Сирии, еще не менее 188 мирных жителей погибли с 2018 года в Афганистане. Газета на основании секретных документов делает вывод, что Пентагон с 2014 года, когда США начали кампанию против ИГ, занижал число жертв американских авиаударов среди мирного населения в Сирии, Ираке и Афганистане. The New York Times считает, что недоучтены могут быть сотни жертв, но определить их число уже невозможно.

В расследовании журналисты описывают случаи, когда американские военные наносили удары по автомобилям, домам и людям, принимая их за террористов. Причиной таких ошибок газета называет некачественные разведданные, которые приводили к неадекватной оценке ситуации на земле.

Издание отмечает, что, несмотря на декларируемые Пентагоном прозрачность и подотчетность, а также регламентированный порядок изучения случаев гибели гражданского населения, расследования после ударов обычно не проводились, как и работа над ошибками. Кроме того, в полученных газетой 1,3 тыс. документах нет ни одного упоминания о дисциплинарном взыскании с военных, а "возможное нарушение" правил ведения боевых действий признается только в одном случае. Полное расследование было рекомендовано менее чем в 12% заслуживающих доверия дел.

Как отмечает The New York Times, из 1311 сообщений о жертвах военные чиновники опросили выживших или свидетелей только в двух случаях и только однажды посетили место происшествия. Сообщения о жертвах среди гражданского населения, по данным издания, регулярно отклонялись, потому что на видео не было видно тел в развалинах, но записи часто были слишком короткими, чтобы определить это точно. Нередко записи и вовсе отсутствовали.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]