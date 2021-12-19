Германия вводит обязательный карантин для прибывающих из Великобритании

Прибывающие из Великобритании в Германию граждане с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус, сообщает в воскресенье Институт инфекционных заболеваний имени Роберта Коха, входящий в систему немецкого Минздрава.
Требование касается и тех, кто вакцинирован против коронавируса или переболел им.
Эта мера связана с быстрым распространением в Великобритании коронавирусной инфекции, включая новый штамма COVID-19 "омикрон".
С требованием введения жестких мер для прибывающих из Великобритании выступили накануне региональные министры здравоохранения Германии.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, за последние 28 дней в Соединенном Королевстве коронавирусом заразились 1 млн 438 тыс. 899 человек, скончался 3 тыс. 351. В Германии, соответственно, 1 млн 428 тыс. 421 и 8 тыс. 819. Однако в декабре при росте числа заболевших в Великобритании в Германии наметилась тенденция к снижению числа инфицированных.
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