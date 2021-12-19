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Дальнее зарубежье 19.12.2021 10:30

СМИ сообщили о вероятном повышении сестры Ким Чен Ына

Ким Ё Чжон, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, предположительно, получила назначение на более высокую должность, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на официальные СМИ Северной Кореи.

В сообщениях северокорейского агентства ЦТАК, посвященных траурным мероприятиям по поводу годовщины смерти предыдущего лидера страны Ким Чен Ира, Ким Ё Чжон была упомянута в числе восьми действующих членов Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. В связи с этим Yonhap предполагает, что сестра северокорейского лидера была назначена либо членом Политбюро, либо заместителем.

Кроме того, в ходе телетрансляции Ким Ё Чжон была показана рядом с тремя членами Политбюро.

Ким Ё Чжон - родная сестра северокорейского лидера. Ее часто называют в числе возможных преемников Ким Чен Ына, особенно когда появляются слухи о его проблемах со здоровьем.

Ким Чен Ыну еще нет сорока лет. Он возглавил КНДР в 2011 году после смерти отца Ким Чен Ира.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]