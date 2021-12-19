Азербайджан передал Армении 10 военнослужащих

Азербайджан передал армянской стороне 10 военнослужащих, говорится в сообщении Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
"19 декабря Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, передала армянской стороне при посредничестве Европейского Союза 10 военнослужащих. Указанные лица были задержаны 16 ноября 2021 года в процессе предотвращения провокации со стороны Вооруженных сил Армении в кельбаджарском направлении государственной границы", - отмечается в сообщении Госкомиссии.
А.Салаева
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