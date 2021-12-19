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Происшествия 19.12.2021 10:45

Мужчину забили насмерть в индийском Амритсаре за осквернение святыни

Расследование начато в Индии после того, как мужчину забили насмерть в священном для сикхов городе Амритсаре. Как сообщает BBC, предположительно он совершил некое святотатство.

Инцидент произошел во время молитвы в Золотом храме (Хармандир-Сахиб). По данным местных СМИ, мужчина зашел во внутренние закрытые помещения храма, где хранится основной священный текст сикхов (Гуру Грантх Сахиб), попытался прикоснуться к церемониальному мечу.

На него сразу же набросились охранники и верующие. Драка попала на камеры, так как вечерние молитвы традиционно транслируются телевидением.

Что произошло далее, еще предстоит выяснить. В полиции сообщают, что к моменту прибытия силовиков мужчина был уже мертв.

Вопрос религии и осквернения сикхских святынь очень остро стоит в обществе. Попытки подобных действия наблюдались в 2014 и 2015 гг., в результате стали важным элементом политической борьбы во время выборов в штате Пенджаб в 2017 году.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]