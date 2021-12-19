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Карабах 19.12.2021 10:58

На освобожденных территориях Азербайджана обезврежено более 17,2 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов – Минобороны

В результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений на освобожденных территориях Азербайджана с 10 по 19 декабря были обнаружены и обезврежены 53 пехотные и противотанковые мины, очищено до 92 гектаров территории, говорится в сообщении Министерства обороны АР.

"В целом на освобожденных территориях инженерно-сапёрными войсками на сегодняшний день обнаружено и обезврежено 17 тыс. 255 мин и неразорвавшихся боеприпасов, очищено от мин 13 тыс. 365 гектаров территории, во взаимодействии с другими государственными структурами проложено 635 км дорог. Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии совместно с турецкими сапёрами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - отмечается в сообщении.

В целях обеспечения безопасного движения транспортных средств дороги очищаются от мин и снежного покрова, прокладываются новые пути обеспечения позиций подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в горной и труднопроходимой местности.

В работах по очистке от мин населенных пунктов и посевных площадей также задействована находящаяся в распоряжении инженерно-сапёрных подразделений техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования).

На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]