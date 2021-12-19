Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили события на Южном Кавказе

Главы МИД Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов провели встречу "на полях" 17-го внеочередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде.
"Обсудили в Исламабаде события на (Южном – ИФ) Кавказе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым", - сообщил на своей странице в Twitter руководитель турецкого внешнеполитического ведомства.
"Мы продолжим действовать сообща на каждом этапе нормализации обстановки в нашем регионе", - заверил Чавушоглу.
А.Салаева
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