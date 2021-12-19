Число выявленных за сутки случаев COVID-19 на Украине вдвое меньше, чем накануне

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 тыс. 602 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 6 тыс. 866 человек, скончались 176, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 18 декабря в Украине: зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 390, медработников - 49); 62 686 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19 806 человек, полностью иммунизированы - 42 862 человека, дополнительную дозу получили 18 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано - 2 129 человек; летальных исходов - 176; поправилось - 6 866 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
18 декабря сообщалось, что за сутки в стране выявили 7 тыс. 503 случая заболевания, 17 декабря - 8 тыс. 899 инфицированных, 16 декабря зафиксировали 9 тыс. 590 заразившихся.
За все время пандемии на Украине коронавирусом заболели 3 млн 608 тыс. 151 человек, выздоровели 3 млн 331 тыс. 865 человек, летальных случаев - 93 тыс. 105.
С начала кампании по вакцинации привито 14 млн 375 тыс. 346 человек, из них получили первую дозу - 14 млн 375 тыс. 344 граждан, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 млн 961 тыс. 886, получили дополнительную дозу - 92 человека. В общей сложности проведено 27 млн 337 тыс. 322 прививок.
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