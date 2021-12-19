Аэропорт Челябинска временно закрыли для уборки снега

Международный аэропорт Челябинска временно не принимает и не выпускает самолеты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла в воскресенье.
"Аэропорт Челябинска закрыт до 11:00 по местному времени для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега", - сказала собеседница агентства.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержано 14 рейсов, пять рейсов отменено.
Пресс-служба екатеринбургского аэропорта "Кольцово", в свою очередь, сообщила агентству, что два самолета из-за сложных метеоусловий в Челябинске прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург.
"Это рейсы "Красноярск - Челябинск" и "Душанбе - Челябинск". С пассажирами работают представители авиаперевозчиков. Аэропорт "Кольцово" работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - пояснил представитель авиаузла.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту недостаточной очистки взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска в снегопад, из-за чего 1 декабря пассажирский самолет выкатился за ее пределы. На борту лайнера находились 33 пассажира, никто не пострадал.
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