ЕС приветствует решение Азербайджана о передаче Армении 10 военнослужащих

Спецпредставитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар приветствует решение Азербайджана о передаче Армении 10 военнослужащих.

"Счастлив, что мне представилась возможность репатриировать 10 армянских военнослужащих", - написал Клаар в Twitter.

Он назвал этот шаг Азербайджана "важным жестом в процессе решения гуманитарных вопросов".

Клаар также отметил, что ЕС продолжит работу с Азербайджаном и Арменией для успешных встреч председателя Европейского совета с лидерами обеих стран.

19 декабря Азербайджан при посредничестве ЕС передал армянской стороне 10 военнослужащих. Указанные лица были задержаны 16 ноября 2021 года в процессе предотвращения провокации со стороны Вооруженных сил Армении в кельбаджарском направлении государственной границы.

А.Салаева