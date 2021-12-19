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Внешняя политика 19.12.2021 12:17

ЕС приветствует решение Азербайджана о передаче Армении 10 военнослужащих

Спецпредставитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар приветствует решение Азербайджана о передаче Армении 10 военнослужащих.

"Счастлив, что мне представилась возможность репатриировать 10 армянских военнослужащих", - написал Клаар в Twitter.

Он назвал этот шаг Азербайджана "важным жестом в процессе решения гуманитарных вопросов".

Клаар также отметил, что ЕС продолжит работу с Азербайджаном и Арменией для успешных встреч председателя Европейского совета с лидерами обеих стран.

19 декабря Азербайджан при посредничестве ЕС передал армянской стороне 10 военнослужащих. Указанные лица были задержаны 16 ноября 2021 года в процессе предотвращения провокации со стороны Вооруженных сил Армении в кельбаджарском направлении государственной границы.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]