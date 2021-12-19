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Здравоохранение 19.12.2021 12:31

В России выявлено почти 28 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил в России 27 тыс. 967 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 23 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 27 967 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 250 (8,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 013 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 955, в Московской области - 1 тыс. 825.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 23 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 81, в Санкт-Петербурге - 67, в Подмосковье - 55.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 214 тыс. 790 случаев коронавирусной инфекции, 297 тыс. 203 умерших и 8 млн 984 тыс. 921 выписанных, в том числе 32 тыс. 655 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 661 - в Москве.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 235,1 млн тестов на COVID-19, из них 563 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 544 тыс. 375 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]