США введут меры в отношении России только в случае военной операции Москвы против Украины - американский политолог

Президент США Джо Байден вряд ли пойдет на введение новых, так называемых "адских", санкций в отношении России без дальнейшей существенной эскалации ситуации вокруг Украины, считает глава Kissinger Associates, экс-советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм.

"Без военной операции Москвы против Украины - нет. Сейчас это только потенциальные угрозы, попытка сдерживать действия России. Вариант, когда Байден решился бы на санкции без вторжения со стороны Москвы, я исключаю", - сказал Грэм в интервью "Интерфаксу".

Эксперт напомнил о словах Байдена, который "сам всегда говорит, что он не хочет нагнетать напряжение в наших отношениях".

"Если вы посмотрите на его политику начиная с января этого года, все его санкционные действия, на самом деле, были очень мягкими. Те санкции, которые были введены весной этого года, касались проблем, существовавших при Трампе и даже при Обаме, - о вмешательстве во внутренние дела, о выборах. Санкции по "делу Навального" были настолько мягкими, что буквально противоречили американскому санкционному закону", - пояснил Грэм.

"Поэтому то, что я вижу сейчас, это риторика, угрозы, попытка сдерживать Россию", - подчеркнул он.

Эксперт также напомнил о том, что в Конгрессе США существует консенсус о необходимости ужесточения санкций в отношении России и напомнил, как конгрессмены "пытались внедрить поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против "Северного потока", на вторичный рынок российского госдолга".

"Белый дом лоббировал против всех этих поправок, и в конечном итоге поправки исчезли, их нет. Это еще раз доказывает то, что президент Байден не хочет нагнетать ситуацию, не хочет большего напряжения с Россией на этом этапе, хочет, чтобы отношения стали стабильными и предсказуемыми", - отметил глава Kissinger Associates.

Тем не менее, по мнению Грэма, "проблема в том, что это раздражает Кремль".

"Потому что Байден хочет предсказуемых отношений с Россией, чтобы он мог сосредоточить внимание на Китае. Игнорировать Россию - это просто неприемлемо для российского руководства, которое считает Россию великой державой, одним из главных игроков на мировой арене", - пояснил эксперт.

"Надо уважать Россию, а уважать Россию можно только тогда, когда ты принимаешь всерьез озабоченности Москвы и ведешь с ней постоянный диалог по конкретным вопросам. Тем не менее, я думаю, что Байден хочет разрядить нынешнюю ситуацию, чтобы иметь возможность обращать больше внимания на Китай, в том числе с прицелом на будущее", - считает Грэм.

Ранее сообщалось о том, что США, в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и определенных действий России в этом контексте, будут готовы ввести ряд мер, в частности - блокирующие санкции в отношении крупнейших банков, полный запрет на операции с суверенным долгом, ограничения конвертации рубля. Кроме того, в качестве "ядерной" меры рассматривает возможность отключения России от SWIFT.

Полный текст интервью Томаса Грэма будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс" (interfax.ru) в воскресенье, 19 декабря.