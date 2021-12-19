Передача Азербайджаном Армении 10 военнослужащих - важный жест, демонстрирующий обоюдную волю к укреплению доверия между Баку и Ереваном - Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствует решение Азербайджана о передаче Армении 10 военнослужащих.

"Горячо приветствуем передачу Азербайджаном 10 армянских военнослужащих в результате переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении (14 декабря в Брюсселе - ИФ), - написал Мишель в Twitter.

Глава Евросовета назвал передачу Армении военнослужащих "важным гуманитарным жестом, демонстрирующим обоюдную волю к укреплению доверия (между Баку и Ереваном - ИФ)".

"Евросоюз способствовал передаче (военнослужащих - ИФ) Еревану", - отметил Мишель.

19 декабря Азербайджан передал армянской стороне при посредничестве Европейского Союза 10 военнослужащих. Указанные лица были задержаны 16 ноября 2021 года в процессе предотвращения провокации со стороны Вооруженных сил Армении в кельбаджарском направлении государственной границы.

А.Салаева