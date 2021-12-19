Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.023 GBR   2.2648 TRY   0.1084

Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 72.38 +1.51 Brent 75.02 +1.14

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 19.12.2021 13:18

Азербайджан и Турция обсудили итоги первого заседания платформы сотрудничества в формате "3+3"

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили итоги первого заседания платформы сотрудничества в формате "3+3", говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"В рамках встречи "на полях" 17-го внеочередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде главы МИД двух стран обсудили итоги первой встречи в формате "3+3" и выразили заинтересованность в продвижении данного механизма сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений, нормализации отношений между странами региона в контексте постконфликтного периода.

Кроме того, главы МИД обсудили направления сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, а также вопросы форматов трехстороннего сотрудничества, в которых участвуют две страны, и шаги, которые необходимо предпринять в этом направлении в ближайшие месяцы.

Байрамов и Чавушоглу подчеркнули высокий уровень развития стратегических отношений между Баку и Анкарой.

А.Салаева

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]