Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили итоги первого заседания платформы сотрудничества в формате "3+3", говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"В рамках встречи "на полях" 17-го внеочередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде главы МИД двух стран обсудили итоги первой встречи в формате "3+3" и выразили заинтересованность в продвижении данного механизма сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений, нормализации отношений между странами региона в контексте постконфликтного периода.

Кроме того, главы МИД обсудили направления сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, а также вопросы форматов трехстороннего сотрудничества, в которых участвуют две страны, и шаги, которые необходимо предпринять в этом направлении в ближайшие месяцы.

Байрамов и Чавушоглу подчеркнули высокий уровень развития стратегических отношений между Баку и Анкарой.

А.Салаева