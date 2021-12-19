Корабли ВМС Китая выходят на учения в Тихий океан

Группа кораблей ВМС КНР, возглавляемая первым китайским авианосцем "Ляонин", совершает переход в Тихий океан для последующих учений, сообщает в воскресенье издание South China Morning Post (SCMP).
Ранее на этой неделе группа прошла через пролив Мияко, разделяющий японские острова Мияко и Окинава. В состав флотилии, не являющейся полноценной авианосной ударной группой, кроме авианосца, входят эскадренный миноносец типа 055, фрегат типа 054 и корабль снабжения Hulun Lake.
Тем временем, по данным издания, авианосная группа США во главе с авианосцем Ronald Reagan возвращается из Тихого океана в порт приписки в Йокосука (Япония), а группа, возглавляемая авианосцем Carl Vinson, теперь находится в Индийском океане у северо-западных берегов Австралии.
SCMP напоминает, что на данный момент ВМС КНР располагают двумя авианосцами, строительство третьего близко к завершению.
Китайские авианосные ударные группы предназначены для действий вне "первой островной линии", которая проходит от Японии до Малайского полуострова и включает в себя Тайвань. Задача этих групп, отмечает SCMP, - не допустить вмешательство иностранных сил в случае операции Пекина против Тайваня.
Ранее командование КНР разместило универсальный десантный корабль типа 075 (вертолетоносец) в зоне ответственности Южного командования театра военных действий НОАК; второй подобный корабль должен быть размещен в подчинении Восточного командования театра военных действий, которое следит за ситуацией в Тайванском проливе. SCMP отмечает, что такой корабль может стать опорой для ударов подразделений первого эшелона НОАК в регионе.
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