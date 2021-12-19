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Дальнее зарубежье 19.12.2021 13:32

Корабли ВМС Китая выходят на учения в Тихий океан

Группа кораблей ВМС КНР, возглавляемая первым китайским авианосцем "Ляонин", совершает переход в Тихий океан для последующих учений, сообщает в воскресенье издание South China Morning Post (SCMP).

Ранее на этой неделе группа прошла через пролив Мияко, разделяющий японские острова Мияко и Окинава. В состав флотилии, не являющейся полноценной авианосной ударной группой, кроме авианосца, входят эскадренный миноносец типа 055, фрегат типа 054 и корабль снабжения Hulun Lake.

Тем временем, по данным издания, авианосная группа США во главе с авианосцем Ronald Reagan возвращается из Тихого океана в порт приписки в Йокосука (Япония), а группа, возглавляемая авианосцем Carl Vinson, теперь находится в Индийском океане у северо-западных берегов Австралии.

SCMP напоминает, что на данный момент ВМС КНР располагают двумя авианосцами, строительство третьего близко к завершению.

Китайские авианосные ударные группы предназначены для действий вне "первой островной линии", которая проходит от Японии до Малайского полуострова и включает в себя Тайвань. Задача этих групп, отмечает SCMP, - не допустить вмешательство иностранных сил в случае операции Пекина против Тайваня.

Ранее командование КНР разместило универсальный десантный корабль типа 075 (вертолетоносец) в зоне ответственности Южного командования театра военных действий НОАК; второй подобный корабль должен быть размещен в подчинении Восточного командования театра военных действий, которое следит за ситуацией в Тайванском проливе. SCMP отмечает, что такой корабль может стать опорой для ударов подразделений первого эшелона НОАК в регионе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]