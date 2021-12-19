Необходимо выработать постконфликтную стратегию для недопущения международной изоляции Афганистана - МИД Узбекистана

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов считает необходимым разработать постконфликтную стратегию в отношении Афганистана.
"Подчеркнута необходимость разработки постконфликтной стратегии в отношении этой страны в целях недопущения ее международной изоляции", - сообщила в воскресенье пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Камилов выступил на третьем заседании глав МИД диалога "Индия - Центральная Азия".
По данным пресс-службы, в своем выступлении глава МИД Узбекистана отметил важность более полного раскрытия потенциала взаимодействия в формате "Индия-Центральная Азия". В частности, акцент сделан на усиление взаимосвязанности двух регионов, в том числе посредством формирования устойчивых торгово-экономических и транспортно-коммуникационных связей, создания "зеленого коридора" для взаимного доступа продукции на рынки Индии и стран Центральной Азии, создания платформы IT-специалистов.
В целях выработки предложений по общерегиональному развитию предложено учредить аналитическую платформу "Форум аналитических центров Индии и Центральной Азии" с ежегодным проведением мероприятий, поочередно в каждой из стран-участниц формата.
Участники заседания рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления связей между Индией и странами Центральной Азии в сферах политики, экономики, цифровизации и культурно-гуманитарном направлении. Состоялся обмен мнениями по текущей динамике регионального сотрудничества, мерам по совместному противодействию угрозам и вызовам стабильности.
По итогам мероприятия принято совместное заявление, добавили в пресс-службе.
Как сообщалось, первая встреча министров в формате "Индия - Центральная Азия" состоялась в январе 2019 года в Самарканде, вторая - в октябре 2020 года в формате видеоконференции.
Следующее заседание консультативной платформы "3+3" по Южному Кавказу планируется провести в Турции – Чавушоглу
Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества
Азербайджан готов поддержать усилия ОИС по урегулированию гуманитарной ситуации в Афганистане – глава МИД
Китай провёл ещё два запуска ракеты "Тяньсин"
Ракета SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5B
Премьер Азербайджана ознакомился с работами по модернизации и реконструкции Бакинского НПЗ им. Гейдара Алиева
"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии
Почти 46% населения Азербайджана полностью вакцинировано от COVID-19
В Азербайджане зафиксирован резкий рост новых случаев COVID-19
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика успешно разместил на Бакинской фондовой бирже первый выпуск облигаций на сумму 10 миллионов манат
Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS
«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт