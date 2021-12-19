Необходимо выработать постконфликтную стратегию для недопущения международной изоляции Афганистана - МИД Узбекистана

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов считает необходимым разработать постконфликтную стратегию в отношении Афганистана.

"Подчеркнута необходимость разработки постконфликтной стратегии в отношении этой страны в целях недопущения ее международной изоляции", - сообщила в воскресенье пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Камилов выступил на третьем заседании глав МИД диалога "Индия - Центральная Азия".

По данным пресс-службы, в своем выступлении глава МИД Узбекистана отметил важность более полного раскрытия потенциала взаимодействия в формате "Индия-Центральная Азия". В частности, акцент сделан на усиление взаимосвязанности двух регионов, в том числе посредством формирования устойчивых торгово-экономических и транспортно-коммуникационных связей, создания "зеленого коридора" для взаимного доступа продукции на рынки Индии и стран Центральной Азии, создания платформы IT-специалистов.

В целях выработки предложений по общерегиональному развитию предложено учредить аналитическую платформу "Форум аналитических центров Индии и Центральной Азии" с ежегодным проведением мероприятий, поочередно в каждой из стран-участниц формата.

Участники заседания рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления связей между Индией и странами Центральной Азии в сферах политики, экономики, цифровизации и культурно-гуманитарном направлении. Состоялся обмен мнениями по текущей динамике регионального сотрудничества, мерам по совместному противодействию угрозам и вызовам стабильности.

По итогам мероприятия принято совместное заявление, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, первая встреча министров в формате "Индия - Центральная Азия" состоялась в январе 2019 года в Самарканде, вторая - в октябре 2020 года в формате видеоконференции.