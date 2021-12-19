"Омикрон" добрался до Ирана

Иранские службы здравоохранения зафиксировали первый случай заражения штаммом "омикрон" коронавируса в Иране, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на государственное телевидение страны.
Тем временем, в стране с населением примерно в 85 млн человек обе дозы вакцины от COVID-19 получили около 60% жителей. Также 3,5 млн человек получили бустерные дозы вакцин.
AP отмечает, что скорость вакцинации в Иране существенно выросла за последние недели. Так, к тому моменту, когда новый президент Ирана Ибрахим Раиси сформировал администрацию в августе этого года, только 7 млн иранцев привились от коронавируса.
В Иране в основном используется созданная Китаем вакцина Sinopharm, однако также применяются вакцины "Спутник V" и AstraZeneca.
Иран считается наиболее пострадавшей от пандемии страной Ближнего Востока. По данным статистического сайта Worldometers, всего во Иране за время пандемии выявили свыше 6,16 млн случаев заражения коронавирусом, более 131 тыс. заболевших COVID-19 скончались. Свыше 5,99 млн человек выздоровели.
Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. "Омикрон", как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям. Медики опасаются, что существующие вакцины менее эффективны против "омикрона", чем против его "предшественников".
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