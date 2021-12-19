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Здравоохранение 19.12.2021 16:40

Пандемия COVID-19 может продлиться еще год - медики

Московские медики считают, что пандемия коронавируса может продлиться еще полгода-год, но рано или поздно закончится.

"Судя по всему, мы еще полгодика-годик в этом (в пандемии - ИФ) поживём, как минимум", - сказал замглавного врача по анестезиологии и реанимации больницы №52 Москвы Сергей Царенко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".

Главврач этой больницы Марьяна Лысенко в фильме отметила, что она и коллеги - оптимисты в этом вопросе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова со своей стороны напомнила, что в "печальной истории развития пандемий, в том числе холерных (...) на то, чтобы пандемия пошла на спад или ушла, уходили десятилетия". "В истории эпидемиологии нет случаев, когда бы эпидемический подъем или пандемия не закончились. Но очень многое в наших руках, чтобы сделать это быстрее. Что закончится - это совершенно точно, вопрос - когда", - сказала она.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в фильме, что мечтает об окончании пандемии, но готовится всегда к худшему варианту. "Будет лучший, слава Богу! Мы за все время борьбы с ковидом объем резервных коек, или свободных коек в системе не допускали его снижение меньше 20%", - пояснил он.

Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюгге заметил, что "рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии к эндемии".

"Как, например, это произошло с гриппом: это сезонный респираторный вирус, от которого люди должны делать одну прививку в год. Но пока еще слишком рано об этом говорить", - сказал он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]