"Спутником" можно ревакцинироваться от COVID-19 неограниченное количество раз - Гинцбург

Вакциной от коронавируса COVID-19 "Спутник" можно ревакцинироваться каждые полгода бесконечное количество раз, заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Каждые полгода можно ре-ревакцинироваться "Спутником". Абсолютно четко вы сказали, (ревакцинироваться можно - ИФ) бесконечное количество раз",- сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

Вакцина "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России является основным препаратом, используемым в ходе прививочной кампании, начавшейся в РФ в январе. Для ревакцинации применяется в основном препарат "Спутник Лайт", который представляет собой первый компонент "Спутника V".

17 декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о высокой вируснейтрализующей активности вакцины "Спутник V" против нового штамма. По данным фонда, при ее усилении бустерной дозой "Спутника Лайт" ожидаемая эффективность комбинации против "омикрона" может превысить 80%. При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе съезда РСПП подчеркнул, что "Спутник Лайт" "увеличивает очень сильно иммунный ответ именно против "омикрона".

Позже в ходе брифинга РФПИ замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что модификация "Спутника V" под вариант "омикрон" уже разрабатывается, однако в настоящее время необходимости в ее использовании нет.

В настоящее время в РФ выявлено 25 человек, болеющих новым штаммом коронавируса "омикрон" - в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.