Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.023 GBR   2.2648 TRY   0.1084

Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 72.38 +1.51 Brent 75.02 +1.14

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 19.12.2021 16:54

"Спутником" можно ревакцинироваться от COVID-19 неограниченное количество раз - Гинцбург

Вакциной от коронавируса COVID-19 "Спутник" можно ревакцинироваться каждые полгода бесконечное количество раз, заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Каждые полгода можно ре-ревакцинироваться "Спутником". Абсолютно четко вы сказали, (ревакцинироваться можно - ИФ) бесконечное количество раз",- сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

Вакцина "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России является основным препаратом, используемым в ходе прививочной кампании, начавшейся в РФ в январе. Для ревакцинации применяется в основном препарат "Спутник Лайт", который представляет собой первый компонент "Спутника V".

17 декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о высокой вируснейтрализующей активности вакцины "Спутник V" против нового штамма. По данным фонда, при ее усилении бустерной дозой "Спутника Лайт" ожидаемая эффективность комбинации против "омикрона" может превысить 80%. При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе съезда РСПП подчеркнул, что "Спутник Лайт" "увеличивает очень сильно иммунный ответ именно против "омикрона".

Позже в ходе брифинга РФПИ замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что модификация "Спутника V" под вариант "омикрон" уже разрабатывается, однако в настоящее время необходимости в ее использовании нет.

В настоящее время в РФ выявлено 25 человек, болеющих новым штаммом коронавируса "омикрон" - в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]