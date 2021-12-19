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Дальнее зарубежье 19.12.2021 17:07

Россия не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

Россия не имеет права определять, из каких стран может или нет состоять НАТО, заявила в воскресенье в ходе визита в Литву министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Такого не может быть, чтобы Россия предписывала НАТО, каким образом организация должна формироваться", - приводят ее слова немецкие СМИ с пресс-конференции с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

Она заверила литовскую сторону в поддержке и, отметив всю серьезность ситуации вокруг Украины, выразила понимание того, какую угрозу теперь ощущает и Литва.

Кроме того, она сказала, что ситуация между Украиной и РФ должна быть урегулирована дипломатическим путем, но в то же время против России должны наличествовать "надежные сдерживающие меры".

Ламбрехт добавила, что также обсуждала с литовским коллегой положение дел на границе Беларуси с ЕС.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]