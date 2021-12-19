Россия не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

Россия не имеет права определять, из каких стран может или нет состоять НАТО, заявила в воскресенье в ходе визита в Литву министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
"Такого не может быть, чтобы Россия предписывала НАТО, каким образом организация должна формироваться", - приводят ее слова немецкие СМИ с пресс-конференции с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом.
Она заверила литовскую сторону в поддержке и, отметив всю серьезность ситуации вокруг Украины, выразила понимание того, какую угрозу теперь ощущает и Литва.
Кроме того, она сказала, что ситуация между Украиной и РФ должна быть урегулирована дипломатическим путем, но в то же время против России должны наличествовать "надежные сдерживающие меры".
Ламбрехт добавила, что также обсуждала с литовским коллегой положение дел на границе Беларуси с ЕС.
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