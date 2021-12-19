Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества

Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана Хосейн Амир-Абдоллахиян и Джейхун Байрамов обсудили развитие сотрудничества между двумя странами.

"В рамках встречи, состоявшейся "на полях" 17-го внеочередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде, главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили последние события, связанные с сотрудничеством между двумя странами, а также выразили удовлетворение развивающейся тенденцией в отношениях", - сообщает агентство ИРНА.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства пригласил своего иранского коллегу посетить с визитом Баку.

А.Салаева