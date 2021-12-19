Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества

Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана Хосейн Амир-Абдоллахиян и Джейхун Байрамов обсудили развитие сотрудничества между двумя странами.
"В рамках встречи, состоявшейся "на полях" 17-го внеочередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде, главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили последние события, связанные с сотрудничеством между двумя странами, а также выразили удовлетворение развивающейся тенденцией в отношениях", - сообщает агентство ИРНА.
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А.Салаева
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