Постковидный синдром развивается у трех из десяти переболевших COVID-19

Постковидный синдром проявляется у трех из десяти человек, перенесших коронавирус, у переболевших возникают нарушения в психике и усталость, сохраняющаяся в течение нескольких месяцев, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"Три из 10 человек страдают постковидным синдромом, и именно поэтому важно вакцинировать и молодых людей. Потому что молодые не так часто умирают от COVID, но подвержены постковидному синдрому, проблемам с психическим здоровьем и усталости в течение многих месяцев", - сказал Клюге в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1" (ВГТРК).
Он подчеркнул, что существующие вакцины от коронавируса безопасны и работают против вируса.
В свою очередь главный врач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко также подчеркнула, что вакцины безопасны и не приводят к негативным последствиям для здоровья.
"Вакцина не может убить. Никого. Она вообще совершенно про другое. Но говорить о том, что вакцины вредны, убивают, вызывают бесплодие - чего только ни приписывается - это всё да, есть, только это есть от COVID. И бесплодие есть от COVID, и потеря слуха, и извращение вообще качества жизни после COVID", - сказала она.
Лысенко уточнила, что в больнице были пациенты, которые в результате перенесенного заболевания теряли слух, зрение, а также были пациенты, у которых не восстановилось обоняние, "причем у них есть навязчивые запахи, это отвратительное состояние, когда человеку всё время пахнет тухлым, или каким-то сгнившим". Также были пациенты, которые полностью облысели. Кроме того, в практике 52-й больницы были случаи, когда у переболевших возникали психические расстройства.
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