Главы МИД Узбекистана и Индии обсудили вопросы оказания гумпомощи Афганистану

Приоритеты узбекско-индийского сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане и вопросы оказания этой стране гумпомощи обсудили в воскресенье министры иностранных дел Узбекистана и Индии Абдулазиз Камилов и Субраманьям Джайшанкар.
"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по приоритетным вопросам сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах", - сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
По ее данным, стороны обсудили ситуацию в Афганистане.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане, в том числе по вопросам оказания стране гуманитарной помощи", - отмечается в сообщении.
Министры рассмотрели график предстоящих встреч на различных уровнях. Предложено провести очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран в Дели в 2022 году, добавили в пресс-службе.
Как сообщалось, Камилов принял участие в третьем заседании руководителей внешнеполитических ведомств Диалога "Индия-Центральная Азия", состоявшемся в Дели 19 декабря.
Первая встреча министров в этом формате " состоялась в январе 2019 года в Самарканде, вторая - в октябре 2020 года в формате видеоконференции.
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