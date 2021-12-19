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СНГ 19.12.2021 18:15

Главы МИД Узбекистана и Индии обсудили вопросы оказания гумпомощи Афганистану

Приоритеты узбекско-индийского сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане и вопросы оказания этой стране гумпомощи обсудили в воскресенье министры иностранных дел Узбекистана и Индии Абдулазиз Камилов и Субраманьям Джайшанкар.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по приоритетным вопросам сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах", - сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

По ее данным, стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане, в том числе по вопросам оказания стране гуманитарной помощи", - отмечается в сообщении.

Министры рассмотрели график предстоящих встреч на различных уровнях. Предложено провести очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран в Дели в 2022 году, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, Камилов принял участие в третьем заседании руководителей внешнеполитических ведомств Диалога "Индия-Центральная Азия", состоявшемся в Дели 19 декабря.

Первая встреча министров в этом формате " состоялась в январе 2019 года в Самарканде, вторая - в октябре 2020 года в формате видеоконференции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]