Предложения России об отказе НАТО расширяться на восток не являются приемлемыми - глава комитета бундестага

С предложением России в адрес НАТО не расширять альянс дальше на восток невозможно согласиться, заявил в интервью радиостанции "Дойчландфунк" новый глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот.

"Во-первых, я рад, что мы сейчас снова находимся явно в той фазе, когда делают предложения, которые можно обсуждать. Но это предложение неприемлемо, так не пойдет!" - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать предложение Москвы.

"Еще раз: Центральная Европа, Восточная Европа - это не преддверие сферы власти президента Путина, где мы можем просто объявить: мы больше не будем тут вмешиваться!" - объяснил он.

По словам немецкого парламентария, российское руководство также должно быть заинтересовано в стабильности в странах, граничащих с РФ, в отсутствии там гражданской войны.

"Но так не пойдет, если в адрес этих обществ, этих демократически избранных правительств от нас (ЕС - ИФ) прозвучат слова: "С этого момента и далее мы не хотим вас, нам с вами делать нечего, потому что мы не хотим вмешиваться в ваши отношения, вы принадлежите к сфере влияния российского президента". Я такое не принимаю", - пояснил Рот.

При этом он неоднократно говорил о необходимости для ЕС действовать в единстве в отношении РФ.

"Нерешительность в ЕС, рознь, то, что мы действительно разобщены - это величайший подарок, который мы можем преподнести президенту Путину (...) Потому что эту разобщенность бесстыдно эксплуатируют со стратегической точки зрения", - подчеркнул он.

При этом глава комитета упомянул о конфликтах в ЕС с правительствами Польши, Венгрии, Словении, указав на необходимость для союза вновь объединиться, "исцелиться".

Кроме того, Рот заявил, что, несмотря на активное участие европейских компаний, проект газопровода "Северный поток 2" нельзя считать чисто экономическим.

Российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО был опубликован на сайте МИД России в минувшую пятницу.

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь также в пятницу заявил, что запуск переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО не терпит отлагательств.