В Азербайджане зафиксирован резкий рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 921 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 610 тыс. 318, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

В субботу сообщалось о 582 случаях заражения, в пятницу – о 755, в четверг – о 984 случаях инфицирования COVID-19.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 17 человек (накануне - 15). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 199.

От COVID-19 вылечились 586 тыс. 666 человек, в том числе 1 тыс. 382 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 15 тыс. 453 человека.

За сутки медики провели 10 тыс. 676 тестов на коронавирус против 10 тыс. 495 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 750 тыс. 604.

А.Салаева