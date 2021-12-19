Почти 46% населения Азербайджана полностью вакцинировано от COVID-19

В Азербайджане более 4,6 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

По данным на 19 декабря, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 5 млн 140 тыс. 913 человек, две дозы - 4 млн 641 тыс. 869 человек.

Кроме того, бустерные дозы вакцины против COVID-19 получили 1 млн 284 тыс. 092 человека.

Общее число сделанных доз составляет 11 млн 066 тыс. 874.

Население Азербайджана на 1 ноября 2021 года составляло 10 млн 150 тыс. 713 человек. Таким образом, по состоянию на 19 декабря полностью привито 45,7% населения страны.

Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.

А.Салаева