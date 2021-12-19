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Здравоохранение 19.12.2021 19:03

"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии

Штамм "омикрон" сумел к данному моменту стать превалирующим типом коронавируса COVID-19 в Ирландии, сообщает в воскресенье газета The Guardian.

"Омикрону" понадобилось менее двух недель, чтобы превратиться в доминирующий штамм COVID-19 в Ирландии, продемонстрировав, насколько этот вариант заразен", - заявил главный санитарный врач Ирландии Тони Холохэн.

Так, ранее Минздрав страны подтвердил, что из 5 тыс. 124 новых случаев коронавируса 52% были вызваны штаммом "омикрон".

Между тем, по другую сторону границы - в Северной Ирландии - заместитель первого министра этого региона Великобритании Мишель О`Нил предупредила, что "омикрон" для местного сообщества будет подобен падению "тонны кирпичей". По ее словам, прогнозы показывают, что при худшем сценарии в регионе в будущем будут выявлять 30 тыс. случаев "омикрона" в день.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в Ирландии за время пандемии выявили свыше 651,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 5,83 тыс. заболевших COVID-19 скончались.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]