"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии

Штамм "омикрон" сумел к данному моменту стать превалирующим типом коронавируса COVID-19 в Ирландии, сообщает в воскресенье газета The Guardian.
"Омикрону" понадобилось менее двух недель, чтобы превратиться в доминирующий штамм COVID-19 в Ирландии, продемонстрировав, насколько этот вариант заразен", - заявил главный санитарный врач Ирландии Тони Холохэн.
Так, ранее Минздрав страны подтвердил, что из 5 тыс. 124 новых случаев коронавируса 52% были вызваны штаммом "омикрон".
Между тем, по другую сторону границы - в Северной Ирландии - заместитель первого министра этого региона Великобритании Мишель О`Нил предупредила, что "омикрон" для местного сообщества будет подобен падению "тонны кирпичей". По ее словам, прогнозы показывают, что при худшем сценарии в регионе в будущем будут выявлять 30 тыс. случаев "омикрона" в день.
По данным статистического сайта Worldometers, всего в Ирландии за время пандемии выявили свыше 651,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 5,83 тыс. заболевших COVID-19 скончались.
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