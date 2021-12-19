Следующее заседание консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу планируется провести в Турции, Анкара рассчитывает на участие Грузии в этом формате, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Исламабаде по итогам 17-го внеочередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает "Анадолу".
Чавушоглу отметил, что на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, проведенной "на полях" заседания, обсуждалась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая состоялась в Брюсселе 14 декабря при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля.
"Также мы обсудили заседание платформы "3+2", прошедшее (10 декабря – ИФ) в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел. На нем не была представлена Грузия, однако мы планируем следующее заседание провести в Турции и верим, что Грузия примет в нем участие", - отметил глава МИД Турции.
Идея создания платформы сотрудничества шести стран, куда войдут Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран, была выдвинута президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани исключил участие Тбилиси в переговорном формате "3+3". По его словам, сотрудничество с Россией в рамках какого-либо геополитического проекта невозможно, пока территории Грузии оккупированы. Залкалиани предложил развивать сотрудничество на Южном Кавказе вместе с Азербайджаном и Арменией.
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