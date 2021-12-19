В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса

Бельгийские противники санитарных ограничений в связи с пандемией COVID-19 назвали свою манифестацию в воскресенье в Брюсселе "Марш за свободу - третий акт".
"Попранная свобода", "Мой выбор: нет санитарному паспорту", "Свободу не сканируют", - с такими плакатами вышли участники этой третьей массовой акции протеста против мер правительства Бельгии, принятых для сдерживания пандемии.
По предварительной оценке полиции, на манифестацию собрались 3,5 тыс. человек. На первую манифестацию 21 ноября пришло около 35 тыс. протестующих. Вторая манифестация 5 декабря собрала около 8 тыс. участников.
Последняя акция направлена против обязательной вакцинации больничного персонала и против санитарных паспортов. Манифестанты осуждают ограничения, введенные с начала пандемии.
Ранее в воскресенье газета "Либр Бельжик" сообщила со ссылкой на институт общественного здравоохранения Sciensano, что среднее число ежедневных заражений коронавирусной инфекцией в Бельгии в последние дни продолжает уменьшаться, приближаясь к 10 тыс. Так, с 9 по 15 декабря количество заражений сократилось на 31% по сравнению с предыдущей неделей.
При этом власти объясняют, что, хотя эти цифры и внушают удовлетворение, они всё равно пока ещё остаются слишком высокими и не позволяют послаблений в ограничительных мерах.
В то же время бельгийцев также успокаивают, что такой жесткий локдаун, какой ввели с воскресенья соседние Нидерланды, Бельгии якобы не грозит. Причиной тому, как объяснила министр здравоохранения южного региона страны - Валлонии - Кристи Морреаль, значительно большее число людей, сделавших третью, бустерную, прививку вакцинами против коронавируса, чем в Нидерландах, а также большее число коек в отделениях интенсивной терапии, чем у нидерландских соседей.
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