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Происшествия 19.12.2021 19:38

Из горящей шахты в Кузбассе на поверхность подняты первые 10 человек, еще 130 остаются в забое

Первые шахтеры подняты на поверхность из горящего рудника им. Рубана в Кузбассе, сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.

"На поверхность подняты первые 10 человек, еще 130 остаются в забое, выходят на поверхность", - сказали в администрации.

Эвакуация горняков на шахте им. Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") связана с нагреванием пласта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Задействован план ликвидации аварии, датчики сработали, горняки выходят на поверхность, произошло нагревание пласта", - сообщил представитель компании.

Пожар произошел на шахте им. Рубана в Кузбассе, идет эвакуация, сообщили ранее "ИФ" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

По предварительным данным службы, пострадавших нет, горит заброшенная штольня шахты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]