Из горящей шахты в Кузбассе на поверхность подняты первые 10 человек, еще 130 остаются в забое

Первые шахтеры подняты на поверхность из горящего рудника им. Рубана в Кузбассе, сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.
"На поверхность подняты первые 10 человек, еще 130 остаются в забое, выходят на поверхность", - сказали в администрации.
Эвакуация горняков на шахте им. Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") связана с нагреванием пласта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
"Задействован план ликвидации аварии, датчики сработали, горняки выходят на поверхность, произошло нагревание пласта", - сообщил представитель компании.
Пожар произошел на шахте им. Рубана в Кузбассе, идет эвакуация, сообщили ранее "ИФ" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
По предварительным данным службы, пострадавших нет, горит заброшенная штольня шахты.
Следующее заседание консультативной платформы "3+3" по Южному Кавказу планируется провести в Турции – Чавушоглу
Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества
Азербайджан готов поддержать усилия ОИС по урегулированию гуманитарной ситуации в Афганистане – глава МИД
"Газпром" заказал на понедельник минимальный уровень прокачки "Ямалу-Европе" - трубопровод на грани остановки
Китай провёл ещё два запуска ракеты "Тяньсин"
Ракета SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5B
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Порядка 215 млн доз вакцины Pfizer-Biontech будет доставлено в страны ЕС в I кв. 2022 года
Уоллес считает маловероятным отправку британских войск на помощь Украине
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика успешно разместил на Бакинской фондовой бирже первый выпуск облигаций на сумму 10 миллионов манат
Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS
«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт