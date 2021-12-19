Из горящей шахты в Кузбассе на поверхность подняты первые 10 человек, еще 130 остаются в забое

Первые шахтеры подняты на поверхность из горящего рудника им. Рубана в Кузбассе, сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.

"На поверхность подняты первые 10 человек, еще 130 остаются в забое, выходят на поверхность", - сказали в администрации.

Эвакуация горняков на шахте им. Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") связана с нагреванием пласта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Задействован план ликвидации аварии, датчики сработали, горняки выходят на поверхность, произошло нагревание пласта", - сообщил представитель компании.

Пожар произошел на шахте им. Рубана в Кузбассе, идет эвакуация, сообщили ранее "ИФ" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

По предварительным данным службы, пострадавших нет, горит заброшенная штольня шахты.