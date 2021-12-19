Этот зимний сезон в США окажется сложным из-за распространения штамма "омикрон", заявил в воскресенье телеканалу CNN ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи.
"Мы не можем уйти от этого... По причине "омикрона", с которым нам приходится иметь дело, будут суровые несколько недель или месяцев по мере того, как мы переживаем зиму", - сказал Фаучи.
По его словам, "омикрон" станет превалирующим штаммом в США в то время, как американская система здравоохранения и без того перенапряжена из-за штамма "дельта".
Специалист призвал всех американцев либо вакцинироваться, либо сделать бустерную дозу вакцины, и при этом заверил, что хотя защита, которую дают две дозы препарата, значительно слабее действует против "омикрон"-штамма, бустерная доза поможет исправить положение.
Он добавил, что специалисты не ожидали той степени мутаций, которые были обнаружены у "омикрона".
CNN в свою очередь напоминает, что, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США полностью вакцинировано 61,4% населения, из них 29,1% получили бустерные дозы.
Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. "Омикрон", как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям. Медики опасаются, что существующие вакцины менее эффективны против "омикрона", чем против его "предшественников".
Во Всемирной организации здравоохранения ранее сообщали, что количество случаев "омикрона" в мире удваивается каждые 1,5-3 дня.
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