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Здравоохранение 19.12.2021 19:50

Зимние месяцы в США будут трудными из-за распространения штамма "омикрон" - ведущий инфекционист страны

Этот зимний сезон в США окажется сложным из-за распространения штамма "омикрон", заявил в воскресенье телеканалу CNN ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи.

"Мы не можем уйти от этого... По причине "омикрона", с которым нам приходится иметь дело, будут суровые несколько недель или месяцев по мере того, как мы переживаем зиму", - сказал Фаучи.

По его словам, "омикрон" станет превалирующим штаммом в США в то время, как американская система здравоохранения и без того перенапряжена из-за штамма "дельта".

Специалист призвал всех американцев либо вакцинироваться, либо сделать бустерную дозу вакцины, и при этом заверил, что хотя защита, которую дают две дозы препарата, значительно слабее действует против "омикрон"-штамма, бустерная доза поможет исправить положение.

Он добавил, что специалисты не ожидали той степени мутаций, которые были обнаружены у "омикрона".

CNN в свою очередь напоминает, что, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США полностью вакцинировано 61,4% населения, из них 29,1% получили бустерные дозы.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. "Омикрон", как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям. Медики опасаются, что существующие вакцины менее эффективны против "омикрона", чем против его "предшественников".

Во Всемирной организации здравоохранения ранее сообщали, что количество случаев "омикрона" в мире удваивается каждые 1,5-3 дня.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]