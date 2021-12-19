Все горняки выведены на поверхность из горящей шахты им. Рубана в Кузбассе

Эвакуация горняков на шахте им. Рубана в Кузбассе завершена, сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты в воскресенье.
"На поверхность выведено 128 горняков, это все, кто был в шахте, несмотря на то, что номинально смена составляет 140 человек", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, медпомощь никому не потребовалась.
В МЧС РФ со своей стороны ранее сообщили, что на данный момент на поверхность выведено 120 человек. В ведомстве добавили, что на момент происшествия в шахте находилось 128 горняков. Горноспасатели работают на месте происшествия, сведений о пострадавших не поступало.
О пожаре на шахте им. Рубана в Кузбассе сообщили ранее "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
Причиной инцидента на шахте им. Рубана в Кузбассе стали химические процессы в угольном пласте, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте происшествия.
"По предварительным данным, начала развиваться окислительная реакция в пласте. Из-за окисления угля начался неконтролируемый рост температуры, которая достигла критических значений, что приводит к самовозгоранию угольного пласта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар произошел в выработанной неиспользуемой штольне, в момент пожара людей там не было.
Ранее в пресс-службе компании "Интерфаксу" также сообщили, что эвакуация горняков на шахте им. Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") связана с нагреванием пласта.
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