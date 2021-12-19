Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.023 GBR   2.2648 TRY   0.1084

Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 72.38 +1.51 Brent 75.02 +1.14

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 19.12.2021 20:04

Все горняки выведены на поверхность из горящей шахты им. Рубана в Кузбассе

Эвакуация горняков на шахте им. Рубана в Кузбассе завершена, сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты в воскресенье.

"На поверхность выведено 128 горняков, это все, кто был в шахте, несмотря на то, что номинально смена составляет 140 человек", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, медпомощь никому не потребовалась.

В МЧС РФ со своей стороны ранее сообщили, что на данный момент на поверхность выведено 120 человек. В ведомстве добавили, что на момент происшествия в шахте находилось 128 горняков. Горноспасатели работают на месте происшествия, сведений о пострадавших не поступало.

О пожаре на шахте им. Рубана в Кузбассе сообщили ранее "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

Причиной инцидента на шахте им. Рубана в Кузбассе стали химические процессы в угольном пласте, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте происшествия.

"По предварительным данным, начала развиваться окислительная реакция в пласте. Из-за окисления угля начался неконтролируемый рост температуры, которая достигла критических значений, что приводит к самовозгоранию угольного пласта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар произошел в выработанной неиспользуемой штольне, в момент пожара людей там не было.

Ранее в пресс-службе компании "Интерфаксу" также сообщили, что эвакуация горняков на шахте им. Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") связана с нагреванием пласта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]