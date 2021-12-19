"Газпром" заказал на понедельник минимальный уровень прокачки "Ямалу-Европе" - трубопровод на грани остановки

"Газпром" заказал на газовые сутки понедельника транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" в минимальном значении за месяц - всего 3,8 млн кубометров на все сутки (при том, что было предложено 89,1 млн кубометров), что составляет 4,3% от пропускной способности магистрали, свидетельствуют данные платформы бронирования GSA Platform.

Бронь на воскресенье была 4,7 млн кубометров, на субботу - 5,2 млн кубометров, на пятницу - 27 млн кубометров.

Не исключено, что в понедельник с физической точки зрения газопровод будет балансировать на грани остановки, так как на прямую заявку транспортировки с востока на запад накладывается встречая (реверсная) заявка - на поставку с запада на восток.

Спрос на газ в Европе страдает от заоблачных цен (контракт с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах - $1583 за тысячу кубометров). Кроме того, в конце декабря спрос в Европе традиционно снижается в связи с праздниками.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей этой магистрали).

В декабре концерн не стал бронировать мощности газопровода на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования. Как показали события последних дней, это усилило интригу в вопросе поставок импортного газа в Европу. В некоторые дни "Газпром" бронировал мощности не на регулярной сессии (заканчивается в 20:00), а на дополнительной (завершается в 05:30 следующего дня). Кроме того, "Газпром" начал использовать краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн кубометров в сутки), полностью использует мощности по долгосрочному транзитному контракту через Украину (109 млн кубометров в сутки). Газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.