Прокуратура инициировала проверку в связи с происшествием на кузбасской шахте им. Рубана

Прокуратура Кемеровской области России выясняет обстоятельства происшествия на шахте им. Рубана в Ленинск-Кузнецком, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.
"Сегодня, 19 декабря, в городе Ленинске-Кузнецком произошло срабатывание датчиков на шахте имени А.Д. Рубана, работники предприятия выводятся на поверхность. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", - говорится в пресс-релизе.
На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Кемеровской области - Кузбасса Михаил Филичев, прокурор Ленинск-Кузнецка Алексей Мишин и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.
О пожаре на шахте им. Рубана в Кузбассе сообщили ранее "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
Эвакуация горняков завершена, сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты. "На поверхность выведено 128 горняков, это все, кто был в шахте, несмотря на то, что номинально смена составляет 140 человек", - сказал собеседник агентства. Медпомощь никому не потребовалась.
Причиной инцидента на шахте им. Рубана в Кузбассе стали химические процессы в угольном пласте, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте происшествия.
По данным МЧС, на поверхность выведено 120 горняков. Между тем, в компании "СУЭК-Кузбасс" сообщили, что эвакуация продолжается. Из 128 горняков, находившихся под землёй, к настоящему моменту 90 вышли.
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