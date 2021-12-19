Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта

Движение всех видов транспорта приостановлено по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба Главного управдения МЧС России по Северной Осетии.
"С 19:30 мск 19 декабря 2021 года запрещено движение автотранспортных средств на участке Военно-Грузинской дороги город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.
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