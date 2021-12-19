Все горняки поднялись на поверхность из шахты им. Рубана в Кузбассе - компания

Все горняки поднялись на поверхность из шахты им. Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс"), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
"Эвакуация завершена. Пострадавших нет", - сообщил представитель пресс-службы.
Как сообщалось, на момент срабатывания датчиков, зафиксировавших повышенное выделение СО, в выработках находилось 128 горняков.
По предварительным данным компании, причиной выделения газа стало самонагревание нерабочего пласта. Все работы на шахте были приостановлены.
Прокуратура инициировала проверку в связи с происшествием.
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